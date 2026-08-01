Гастроэнтеролог объяснила пользу зернового хлеба для кишечника и мозга

Зерновой хлеб относят к категории полезных продуктов. В чем именно заключается его польза для здоровья, рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Екатерина Титова.