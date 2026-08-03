Россия увеличила экспорт газа в Европу на 3,4% за семь месяцев 2026 года

Россия нарастила экспорт природного газа в Европу на 3,4% в период с января по июль 2026 года. В июле объем поставок по «Турецкому потоку» вырос на 39% по сравнению с июнем и составил 1,5 миллиарда кубометров, что на 5% меньше, чем в июле 2025 года.