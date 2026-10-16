Минобразования утвердило график ЦТ для абитуриентов 2027 года: основные экзамены пройдут с 27 мая по 7 июня, резервные дни назначены на 19, 21 и 23 июня, а прием заявлений продлится с 9 по 22 апреля.
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