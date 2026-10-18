Осень в самом разгаре, и для тех, кто её обожает, это прекрасное время. А особенно забавно, когда дарят бомбочки для ванны, а у тебя только душевая кабина.
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