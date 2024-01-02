СМИ опубликовали топ самых чудесных спасений на Ямале в 2023 году

Минувший год оказался на Ямале богатым на происшествия, по фабуле которых можно снимать кино. Чего стоит, например, борьба кочевника из Ямальского района с белым медведем: арктический хищник забрался прямо в чум, мужчина отвлекал животное, пока его семья спасалась.
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