Все кусочки пристроим! Вторая жизнь джинсов: 17 способов превратить джинсы в нечто новое — на латки ничего не останется

Джинсы — это не просто одежда, а целая история, которую можно продолжить, даже когда они износились. Вторая жизнь джинсов — это не только экологично, но и креативно, ведь старые джинсы можно превратить в массу полезных и стильных вещей.
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