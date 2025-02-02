«Бонус для НАТО»: Зеленский предложил Европе содержать украинскую армию вместо американской Украинская армия может заменить американскую в Европе, взяв на себя обязанности по «защите» европейских стран.
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«Бонус для НАТО»: Зеленский предложил Европе содержать украинскую армию вместо американской Украинская армия может заменить американскую в Европе, взяв на себя обязанности по «защите» европейских стран.
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