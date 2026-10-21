© Shutterstock/FOTODOMВ работе «Википедии» наблюдается масштабный сбой. На проблемы жалуются пользователи со всего мира, пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы Downdetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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