Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Valery Budarin
    И это - правильно!!! Россия! Вперёд!ПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Модест, я не Люся, а Людмила, можно Мила, шутки я понимаю, в отличии от вас, ну и русский язык знаю))) вы ещё забыли ...О пользе и вреде ...
  • Модест
    Люся, отойди окоянная, а то купчуком измазаю и тубареткой огрею! Шутков понимать надо!О пользе и вреде ...

ПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, НИКОЛАЕВА И ОДЕССЫ

ПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, НИКОЛАЕВА И ОДЕССЫ

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже пишет автор канала "Записки Традиционалиста": "Итак, вчера мы осветили явные знаки отказа России в течение минувшей недели от всякого подыгрывания Трампу в его игре, целью которой является сохранение "Украины" и украинства, но не успели осветить проявившиеся на этой недели признаки новой программы и условий России - условий, заведомо неприемлемых для США.

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Комментарии
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Бауржан Сатпаев
Дай то Бог!
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5 час.
АЕ
Анна Егорова
Надеемся, что разум, наконец-то! восторжествует! Все исторически русские города должны быть в составе России! Хватит миндальничать и верить бывшим &quot;братьям&quot;, которые уже показали всю свою подлость !
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4 час.
Valery Budarin
И это - правильно!!! Россия! Вперёд!
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47 мин.
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