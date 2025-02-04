ПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, НИКОЛАЕВА И ОДЕССЫ

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже пишет автор канала "Записки Традиционалиста": "Итак, вчера мы осветили явные знаки отказа России в течение минувшей недели от всякого подыгрывания Трампу в его игре, целью которой является сохранение "Украины" и украинства, но не успели осветить проявившиеся на этой недели признаки новой программы и условий России - условий, заведомо неприемлемых для США.