Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже пишет автор канала "Записки Традиционалиста": "Итак, вчера мы осветили явные знаки отказа России в течение минувшей недели от всякого подыгрывания Трампу в его игре, целью которой является сохранение "Украины" и украинства, но не успели осветить проявившиеся на этой недели признаки новой программы и условий России - условий, заведомо неприемлемых для США.
ПРО ОСВОБОЖДЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКА, НИКОЛАЕВА И ОДЕССЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бауржан Сатпаев
Дай то Бог!
Ответить
5 час.
АЕ
Анна Егорова
Надеемся, что разум, наконец-то! восторжествует! Все исторически русские города должны быть в составе России! Хватит миндальничать и верить бывшим "братьям", которые уже показали всю свою подлость !
Ответить
4 час.
Valery Budarin
И это - правильно!!! Россия! Вперёд!
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии