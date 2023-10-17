44-летний мужчина погиб на пожаре в Обнинске

16 октября в Обнинске в результате возгорания в квартире погиб человек. По данным ГУ МЧС России по Калужской области, в понедельник в 11 часов 45 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что из квартиры на первом этаже дома по улице Ляшенко валит дым.