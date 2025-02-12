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Компани — о победе над «Селтиком»: «Неидеальной в исполнении «Баварии» была только первая минута»

Компани — о победе над «Селтиком»: «Неидеальной в исполнении «Баварии» была только первая минута»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился комментарием после победы над «Селтиком» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:2).

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