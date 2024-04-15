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Фримпонг – журналисту после чемпионства «Байера»: «Я подошел, чтобы спрятаться от Алонсо и Тапсоба! Они пытались меня облить. Все это кажется нереальным, нет слов»

Вчера леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Команда гарантировала себе итоговое 1-е место за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

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