Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

Андрей Халов

А как они могут осуществлять производство, обнулив фактически всю свою энергетику? GO GREEN! Ну-ну, флаг в руки, барабан на шею! Глобальное потепление, однако! Разве что Франция пока ещё не ликвидировала свои АЭС. Это большая недоработка "зелёных", а может быть даже и "голубых". Грэтта - ты хде?!..