Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике Более шестидесяти часов самолёты не могли взлететь с аэродромов Латвии, Литвы и Эстонии.
Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике
Комментарии
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Гарий Щерба
ИБО ....!!!!!!
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Прибалты еще не поняли, что становятся импотентами....
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14 час.
Андрей Халов
А как они могут осуществлять производство, обнулив фактически всю свою энергетику? GO GREEN! Ну-ну, флаг в руки, барабан на шею! Глобальное потепление, однако! Разве что Франция пока ещё не ликвидировала свои АЭС. Это большая недоработка "зелёных", а может быть даже и "голубых". Грэтта - ты хде?!..
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13 час.
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