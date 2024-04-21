Предупреждение для НАТО: Россия отключила спутниковую связь всей Прибалтике

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Комментарии
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Гарий Щерба
ИБО ....!!!!!!
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Прибалты еще не поняли, что становятся импотентами....
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14 час.
Андрей Халов
А как они могут осуществлять производство, обнулив фактически всю свою энергетику? GO GREEN! Ну-ну, флаг в руки, барабан на шею! Глобальное потепление, однако! Разве что Франция пока ещё не ликвидировала свои АЭС. Это большая недоработка &quot;зелёных&quot;, а может быть даже и &quot;голубых&quot;. Грэтта - ты хде?!..
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13 час.

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