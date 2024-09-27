Саудовская Аравия призвала создать коалицию для достижения мира в Палестине

Встречу в Саудовской Аравии представителей государств международной коалиции по урегулированию палестино-израильского конфликта анонсировал глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, 27 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.
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