Средний чек на услуги автосервисов вырос на 26%

Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей за три осенних месяца 2024 года составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году за аналогичный период, сообщили «Известиям» в сети автосервисов Fit Service.
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