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Аргументы недели

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Россияне назвали пекарню самым желанным сервисом у дома

Россияне назвали пекарню самым желанным сервисом у дома

Почти половина жителей России (44%) хотели бы видеть пекарню в шаговой доступности от своего дома. На втором месте по востребованности — стоматологический кабинет рядом с домом: его отсутствие беспокоит 16% респондентов.

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