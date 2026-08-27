Россияне назвали пекарню самым желанным сервисом у дома

Почти половина жителей России (44%) хотели бы видеть пекарню в шаговой доступности от своего дома. На втором месте по востребованности — стоматологический кабинет рядом с домом: его отсутствие беспокоит 16% респондентов.
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