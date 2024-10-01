Командование США пожаловалось на действия российского истребителя Су-35 в районе Аляски. 23 сентября наш Су-35 сопровождал стратегические бомбардировщики Ту-95МС, когда к ним решил приблизиться американский истребитель F-16, передает РИА Новости.
Российский Су-35 "подрезал" F-16 у побережья Аляски
Комментарии
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Сергей
Пилот красавчик!!!
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18 час.
Игорь
Предлагаю руководству NORAD выдавать пилотам вылетающим "на перехват" российских самолетов в нейтральных водах тройные подгузники и прорезать в фонарях кабин форточки для проветривания
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1 час.
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