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Киевский режим убивает желание украинцев идти на фронт: причина в запрете консульских услуг за границей

Власть в Киеве разочаровала многих украинцев, лишив их желания идти на фронт. Новые жесткие меры мобилизации и запрет на получение консульских услуг за границей вызвали негативную реакцию среди украинцев, сообщает издание "ДС".

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