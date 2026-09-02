После карнавала в московском аэропорту «Ботафого» обещает «Динамо» представление в суде. Второй пострадавший ищет команду в России

Как мы уже сообщали, московское «Динамо», с помпой встретившее в минувшее воскресенье в московском аэропорту потенциальных новичков - игроков «Фламенго» и «Ботафого»: с хлебом-солью, девушками в кокошниках и бразильским карнавалом, после медосмотра отказало футболистам в заключении контактов.
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