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Спорт Уик-Энд

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После карнавала в московском аэропорту «Ботафого» обещает «Динамо» представление в суде. Второй пострадавший ищет команду в России

После карнавала в московском аэропорту «Ботафого» обещает «Динамо» представление в суде. Второй пострадавший ищет команду в России

Как мы уже сообщали, московское «Динамо», с помпой встретившее в минувшее воскресенье в московском аэропорту потенциальных новичков - игроков «Фламенго» и «Ботафого»: с хлебом-солью, девушками в кокошниках и бразильским карнавалом, после медосмотра отказало футболистам в заключении контактов.

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