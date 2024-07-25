Президент Владимир Путин еще один шаг к мирным переговорам по Украине Совещание по развитию новых регионов, которое президент Владимир Путин провел в Кремле, стало сигналом и Киеву, и Западу о том, что сопротивление на поле боя и накачка ВСУ оружием бессмысленны.
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