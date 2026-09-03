30 дней вместо 90: как Россия постепенно наводит порядок в миграционной сфере

С 1 сентября в России вступили в силу новые, значительно более строгие правила медицинского освидетельствования для иностранных граждан.
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