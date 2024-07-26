Помпео назвал условия Трампа для снятия санкций с России

Помпео: Трамп может снять все санкции с России после вступления Украины в НАТО Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в случае переизбрания может полностью снять санкции с России после вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС).
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