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Медведев о серии СКА – «Спартак»: «Игры упорные. Это отражает то, что простых побед не бывает»

Александр Медведев считает, что простых побед не бывает. Член совета директоров СКА отметил, что серия со «Спартаком» (2-1) проходит без подавляющего преимущества одной из команд.

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