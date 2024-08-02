Сбои в работе YouTube стали все серьезнее

Российские пользователи YouTube 1 августа столкнулись с массовыми перебоями в работе платформы, в некоторых случаях видеопоток останавливался полностью, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сайта «Детектор сбоев» (принадлежит Brand Analytics).
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