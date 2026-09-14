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Аргументы недели

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Профилактическую работу по безопасности пассажиров провели в метро Москвы

Профилактическую работу по безопасности пассажиров провели в метро Москвы

Для юных москвичей организовали профилактическое мероприятие по безопасности в метрополитене. Участникам показали тематические видеоролики и объяснили, как избежать опасных ситуаций во время поездок.

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