МВД России объявило в розыск украинскую певицу и победительницу «Евровидения-2016» Джамалу

Telegram-каналы пишут, что против артистки возбуждено дело о фейках о ВС РФМинистерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье украинскую певицу, победительницу «Евровидения-2016» Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии