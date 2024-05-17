В Рязанской области нашли мертвым пропавшего охотника

Следователи нашли тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести после охоты.Следком Рязанской области сообщил, что 2 марта им поступили данные о пропаже жителя областной столицы 1976 года рождения.
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