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Каждый сороковой житель Забайкалья — на наркологическом учёте: что скрывается за официальными процентами

Каждый сороковой житель Забайкалья — на наркологическом учёте: что скрывается за официальными процентами

Число жителей Забайкальского края с зарегистрированной наркологической патологией за год выросло на 3,2% и превысило 24 тысячи человек — это 2,4% всего населения региона, почти вдвое больше среднероссийского показателя.

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