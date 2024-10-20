Лавров назвал условия возобновления диалога между Россией и США

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова взаимодействовать с любыми властями США, которых выберет американский народ, но на условиях равноправия и взаимного уважения.
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