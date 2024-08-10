Политика как он...
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Политика как она есть

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Все больше украинцев готовы уступить территорию: “Мы должны положить этому конец” (NRK. Норвегия)

Все больше украинцев готовы уступить территорию: “Мы должны положить этому конец” (NRK. Норвегия)

NRK: разочарование заставило украинцев передумать насчет территориальных уступок В общественном мнении на Украине произошли значительные перемены, сообщает NRK.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хотели в просвещенную европу, пусть туда и сваливают в объятия к панам и т.д. Всю территорию забрать, такие соседи не нужны... Зачем иметь головную боль, пусть что воспитали теперь сами европейцы пожинают и скачет с ними на площадях, ведь проблем у них мало... Хватит смотреть в розовых очках на всю эту хохляцкую наркотеррористическую продажную свору...
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16 час.
Леонид Руси
Мы подарили хохлам земли, а они решили всё это отдать западу, чтобы те нас уничтожили, педерасты
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14 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Никакого мира продажным свыням хохляцким пока не вернем все русские города и мать городов русских Киев.
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13 час.

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