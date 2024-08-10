Все больше украинцев готовы уступить территорию: “Мы должны положить этому конец” (NRK. Норвегия)

АНГЕЛ АНГЕЛ

Хотели в просвещенную европу, пусть туда и сваливают в объятия к панам и т.д. Всю территорию забрать, такие соседи не нужны... Зачем иметь головную боль, пусть что воспитали теперь сами европейцы пожинают и скачет с ними на площадях, ведь проблем у них мало... Хватит смотреть в розовых очках на всю эту хохляцкую наркотеррористическую продажную свору...