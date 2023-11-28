Приметы и поверья на День апостола Матфея 29 ноября 2023 года Александр РезниченкоРоссийские жители будут отмечать особый церковный праздник в среду, 29 ноября 2023 года, согласно древним народным приметам и уникальным поверьям.
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