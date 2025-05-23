Российская армия вошла в Юнаковку

Подразделения Российской армии вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии