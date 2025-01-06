За все заплатят: Разин пригрозил судами звездам новогоднего концерта

Разин намерен судиться с артистами, исполнившими хиты «Ласкового мая» в Новый год Продюсер Андрей Разин намерен отсудить у российских артистов, исполнивших песни «Ласкового мая» в новогоднюю ночь, крупные суммы.
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