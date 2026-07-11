Mauricio Campino/Zuma/TASS Актер и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что дальнейшие поставки западного оружия Украине могут привести к мировой войне.
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