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Сигал: поставки западного оружия Киеву могут привести к мировой войне

Сигал: поставки западного оружия Киеву могут привести к мировой войне

Mauricio Campino/Zuma/TASS Актер и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что дальнейшие поставки западного оружия Украине могут привести к мировой войне.

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