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Премьер Словакии сообщил, что Италия отзывает из страны систему ПВО

Премьер Словакии сообщил, что Италия отзывает из страны систему ПВО

Правительство Италии намерено отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после получения соответствующего уведомления от итальянских властей.

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