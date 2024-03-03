Премьер Словакии сообщил, что Италия отзывает из страны систему ПВО

Правительство Италии намерено отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после получения соответствующего уведомления от итальянских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии