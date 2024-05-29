Никаких БАДов и стопроцентных гарантий: 7 признаков выдают плохого врача

Иногда врач назначает лечение, которое не помогает справиться с проблемой. Так, например, некоторые специалисты могут выписать БАДы с неподтвержденной эффективностью, однако правительство планирует изменить ситуацию.
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