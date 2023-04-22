Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Богатова
    Яна молодец, правду матку как она есть! Полностью с ней согласна!Поплавская выступ...
  • nikon70456
    так про этот танк пропето столько песен с высоких трибун - пора и пробовать, для этого создавали, .. наверное, ну не ...Литовкин объяснил...
  • Ингерман Ланская
    ОООО, вьетконговцы получат Самоё лучшоё в мире оружое)))Вьетнам решил отк...

Российские военные вывели из строя гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Российские военные вывели из строя гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ под Херсоном

Бойцы российской армии нанесли огневое поражение гаубице 2С3 «Акация» и самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика» украинских националистов на правом берегу Херсонской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх