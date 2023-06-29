Как приготовить капустный пирог без духовки и без замеса теста (рецепт с нарезанным лавашом)

Простой рецепт сочного капустного пирога, который можно приготовить на обычной сковороде и обойтись не только без выпечки в духовке, но и без замешивания теста.
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