Домашних питомцев в России намерены пронумеровать

Домашним животным будут присваивать уникальные буквенно-цифровые идентификационные номера, а их хозяев обяжут передавать сведения о питомце в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.
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