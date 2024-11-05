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Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с КНДР о партнерстве

Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора с КНДР о партнерстве

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР , сообщил 5 ноября сенатор Константин Басюк, слова которого приводит РИА Новости.

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