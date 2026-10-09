Награждение победителей фестиваля «Мы» и гала-концерт пройдут в Северном округе

В субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» превратится в эпицентр вдохновения. Здесь прогремит финал V инклюзивного фестиваля «Мы» — события, которое за пять лет стало по-настоящему масштабным и объединило участников из 20 регионов России.