Награждение победителей фестиваля «Мы» и гала-концерт пройдут в Северном округе

В субботу, 10 октября, культурный центр «Онежский» превратится в эпицентр вдохновения. Здесь прогремит финал V инклюзивного фестиваля «Мы» — события, которое за пять лет стало по-настоящему масштабным и объединило участников из 20 регионов России.
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