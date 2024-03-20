Получит электромагнитную пушку и появится в 2025 году: новые подробности про МиГ-41

Недавно появились сведения, что истребитель МиГ-41 может встать в строй уже в 2025 году. Да, каких-то преград для его разработки действительно нет, если разрабатываемый для него двигатель, который, как мы уже сказали в первой части, может быть импульсным детонационным, находится в нужной стадии … .