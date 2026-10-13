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На Марсе почти нет влаги, но каждый день появляется облако длиной 1800 км. Откуда оно?

Над одним из самых высоких вулканов Марса почти каждый день вырастает облако-гигант и через пару часов пропадает.

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