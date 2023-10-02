2 октября Крымский мост будет закрыт для движения

2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября в связи с проведением восстановительных работ.
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