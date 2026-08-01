В Анапе 1 августа запретили использовать на море матрасы и круги

В Анапе 1 августа запретили использовать на море матрасы и кругиСуббота в Анапе началась с ветра. Северо-восточный, отжимной — тот самый, который так любят виндсёрферы и так не любят родители с детьми на надувных матрасах.
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