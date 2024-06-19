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Глава Тарусы досрочно сложил полномочия

Глава Тарусы досрочно сложил полномочия

Глава Тарусы Сергей Манаков покинул свой пост, об этом 18 июня сообщили в администрации района. Во вторник на заседании Городской Думы Тарусы депутаты поддержали собственное желание Монакова и приняли решение о досрочном прекращении его полномочий.

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