Экс-возлюбленная актера Табакова показала кадры со съемки в жакете на голое тело

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова снялась в жакете на голое тело, показав грудь. Звезда эротической драмы "Чистые" Софья Синицына позировала в примерочной перед зеркалом и поделилась кадрами в Instagram.
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