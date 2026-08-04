НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Бывший депутат Туртиайнен: Финские наёмники в ВСУ являются фашистами

Бывший депутат Туртиайнен: Финские наёмники в ВСУ являются фашистами

Финский политик, который променял Хельсинки на российское гражданство, не стесняется в выражениях. Ано Туртиайнен, бывший депутат парламента Суоми, в интервью российским СМИ назвал соотечественников, воюющих на стороне Киева, фашистами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии