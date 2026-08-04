Финский политик, который променял Хельсинки на российское гражданство, не стесняется в выражениях. Ано Туртиайнен, бывший депутат парламента Суоми, в интервью российским СМИ назвал соотечественников, воюющих на стороне Киева, фашистами.
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