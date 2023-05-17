Ну, вот и началось: Индия инициирует кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов

Ученые нашли ответ. Чтобы восстановить слух нужно. Всё-таки, я подозревал о чём-то таком, когда у них там пост Премьера занял Риши Сунак, чьё имя, да и внешность, прямо-таки сигнализируют об индийском происхождении.
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