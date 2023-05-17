Позитив для оптимистов

3 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LiapaNNZ Фамилия
    Тута есть така проблема. Газ то по 400, но в ПХГ лежит газ дороже 500. Т.е. эт грабёж и убыток. Можа промышленности и...Евросоюз нашел не...
  • Владимир Амосов
    Давно пора занять кабелями.В НАТО обеспокоен...
  • карюкалов вячеслав
    Ибо...В НАТО обеспокоен...

Ну, вот и началось: Индия инициирует кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов

Ну, вот и началось: Индия инициирует кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов

Ученые нашли ответ. Чтобы восстановить слух нужно. Всё-таки, я подозревал о чём-то таком, когда у них там пост Премьера занял Риши Сунак, чьё имя, да и внешность, прямо-таки сигнализируют об индийском происхождении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх