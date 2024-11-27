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Московские школьники и студенты отправились в антарктическую экспедицию

Московские школьники и студенты отправились в антарктическую экспедицию

Московские школьники и студенты отправились в экспедицию в Антарктиду. Председатель «Движения первых» в Москве Надежда Куранина в среду, 27 ноября, рассказала «Известиям» о планах московской молодежной антарктической экспедиции.

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